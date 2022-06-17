Грозный, 17 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Чечне планируется продолжить работы по поиску новых нефтяных месторождений. Для выявления запасов нефти уже в 2022 году запланировано бурение скважин. На эти работы выделено из федерального бюджета 1,2 млрд рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, побывавший с рабочей поездкой в Чечне.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы выделили финансирование на этот проект. Считаем его важным. Мы уже начнем в этом году бурить 6,5-тысячеметровую скважину», — приводит слова министра пресс-служба главы и правительства республики.

Как отметил Александр Козлов, при обнаружении новых запасов нефти в Чечне необходимо будет решать вопрос о дополнительных мощностях для её переработки и реструктуризации заводов.

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