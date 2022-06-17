* запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 17 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Источники в Фирузкухе, административном центре афганской провинции Гор, сообщают, что маулави Самим, бывший талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава прокуратуры Гора, арестован по обвинению в содомии.

Connor Tarter Арест

Собеседники сообщили газете «8 Собх», что маулави Самим 14 июня изнасиловал своего солдата. Источники добавляют, что пострадавший обратился к врачу.

В настоящее время и насильник, и жертва задержаны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом другой источник сообщает, что маулави Самим был освобождён из-под ареста благодаря связям с местными чиновниками.

Примечательно, что в некоторых провинциях ряд командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже были задержаны за внебрачные связи.