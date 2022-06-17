Оренбург, , 09:04 — REGNUM В Оренбургской области по итогам прокурорской проверки два должностных лица регионального органа контроля уволены в связи с утратой доверия, сообщили в областном надзорном ведомстве.

Отставка

«Поскольку два работника допустили значительные коррупционные проступки в виде несоблюдения запрета на осуществление государственным гражданским служащим предпринимательской деятельности, непринятия мер по урегулированию конфликта интересов и непредоставления сведений о доходах, они были уволены со службы в связи с утратой доверия на основании ст. 59.2 ФЗ от 27 апреля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», — сказали в прокуратуре.

В время проверки выявили факты несоблюдения установленных законом ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной гражданской службы, непринятия мер по урегулированию конфликта интересов, а также предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах. В адрес руководителя контролирующего органа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В дисциплинарной ответственности привлечены 13 должностных лиц.