Горно-Алтайск, , 09:03 — REGNUM В Москве правоохранители из Республики Алтай вместе со столичными коллегами задержали 36-летнюю жительницу Чойского района, которая несколько лет скрывалась от следствия. Об этом корреспонденту сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

В наручниках (сс) KlausHausmann

По данным ведомства, в конце 2019 года она продавала наркотики в Горно-Алтайске. По этому факту было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемая пустилась в бега, нарушив условия меры пресечения.

Через несколько лет алтайские полицейские получили информацию, что женщина может скрываться в столице страны. Для проверки этих сведений было организовано взаимодействие с коллегами из столицы.

«В ходе проведенной совместной операции, подозреваемая была задержана. В настоящее время женщина находится под домашним арестом», — добавили в МВД.