Джакарта, 17 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что азиатские страны должны извлечь уроки из ситуации вокруг Украины, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

«Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил, что странам Азии, включая Индонезию, необходимо извлечь уроки из ситуации, которая сегодня происходит на Украине», — говорится в официальном заявлении министерства обороны Индонезия.

Прабово Субианто подчеркнул необходимость укрепления обороны Индонезии. По его словам, Индонезия должна защищать страну всеми средствами в соответствии со своей оборонительной стратегией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил немецкую школу в Джакарте в рамках своего визита в Индонезию.

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