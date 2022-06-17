Уфа, , 09:10 — REGNUM Восемь сотрудников администрации города Кумертау привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка заключения госконтракта. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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Сообщается, что сотрудники прокуратуры Кумертау провели проверку по факту приобретения городской администрацией в аренду автомобиля Haval F7 стоимостью около двух млн рублей. В ходе проверки установили, что в конце 2021 года муниципалитет объявил аукцион на передачу ему в аренду двух автомобилей с оказанием услуг водителя.

«Заказчик неправомерно выставил перед участниками требования, ограничивающие конкуренцию. Им соответствовала лишь одна организация, с которой ранее администрация неоднократно заключала аналогичные контракты без проведения аукциона. Несмотря на отсутствие права собственности на предоставляемый в аренду автомобиль и водителя в штате, муниципалитет принял незаконное решение о заключении контракта с ООО «Тепловые сети», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по данному факту орган местного самоуправления был оштрафован на 50 тысяч рублей. Помимо этого, по результатам рассмотрения представления прокуратуры города восемь сотрудников администрации были привлечены к дисциплинарной ответственности, включая главу муниципалитета, его первого заместителя, начальника юридического отдела и других сотрудников, которые допустили нарушения.