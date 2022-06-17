Бурла, , 09:00 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 17 июня известило о вынесении приговора по факту растраты денежных средств главе администрации одного из сельских советов Бурлинского района.

Растрата Crazykarting.ru

Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года глава сельсовета, получив под отчет денежные средства, предназначенные для организации ремонта электрооборудования системы водоснабжения населения, потратил их на свои личные нужды. Используя служебное положение, он дал устное указание бухгалтеру изготовить авансовый отчет, указав в нем факт якобы целевого расходования полученной суммы со ссылкой на несуществующий договор в качестве обоснования растраты.

В ходе предварительного следствия глава сельсовета вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив чиновнику наказание в виде выплаты штрафа в размере 120 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мате 2022 года стало известно о том, что глава муниципального образования Баевского района в период с 2019 по 2020 год, используя служебное положение, оплатил за счет бюджетных средств свое обучение в высшем учебном заведении по специальности «юриспруденция». В результате указанных действий администрации Баевского района причинен ущерб на сумму более 108 тысяч рублей.

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