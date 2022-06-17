Ереван, 17 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В северо-западной части Армении возле границ с Грузией и Турцией 17 июня произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Zeml.info Землетрясение

По данным центра, подземные толчки зафиксировали в 05:09 по местному времени (04:09 мск). Эпицентр находился в 14 км от села Бавра Ширакской области.

Сила толчков в эпицентре составила от четырёх до пяти баллов. Гипоцентр землетрясения, как сообщили в службе спасателей, находился на глубине десять км. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Толчки ощутили в ряде сёл Ширакской и Лорийской областей, а также в городе Ташир.