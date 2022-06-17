Москва, 17 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Продвижению российских и белорусских удобрений на международные рынки мешают страны Запада. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«И Россия, и Белоруссия — крупнейшие мировые поставщики удобрений — заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор», — сказал представитель Кремля.

Однако против Москвы и Минска, напомнил он, введены санкции. Эти не Россия и Белоруссия наложили их на себя, это сделали США, Евросоюз, Канада и другие страны, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков назвал ситуацию с продовольственный безопасностью, поставками зерна и удобрений следствием ошибок Запада. Продовольственный кризис никак не связан с действиями России, подчеркнул он.

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