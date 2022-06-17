Сеул, , 09:00 — REGNUM Представители Южной Кореи и Китая провели вторую двустороннюю встречу в рамках переговорной площадки «Диалог о морском сотрудничестве». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, переговоры состоялись 16 июня в формате видеоконференции. На переговорах южнокорейскую сторону возглавил глава департамента Северо-Восточной Азии МИД Южной Кореи Чхве Хви Док, а китайскую — директор департамента по государственным границам и морским делам МИД КНР Хун Лян.

Представители двух стран обсудили пути развития предметного сотрудничества, морское законодательство и политику и другие смежные вопросы. Стороны сошлись во мнении о необходимости соблюдения международного морского права и уважения взаимных интересов, подчеркнули необходимость активизации переговоров по демаркации морской границы, а также поддержания тесного сотрудничества по регулированию деятельности в приграничных районах.

Представители Китая и Южной Кореи договорились продолжить обсуждение путей сотрудничества и создать рабочий консультативный орган на между Береговой охраной, а также обменялись мнениями и по вопросу запланированного сброса загрязнённой воды с АЭС Фукусима.

«Диалог о морском сотрудничестве» был инициирован Южной Кореей и Китаем в декабре 2019 года. В апреле прошлого года состоялась первая встреча. Стороны договорились провести следующие переговоры в очном режиме.