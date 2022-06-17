Москва, , 08:59 — REGNUM Результатом ошибок стран Запада является ситуация с продовольственной безопасностью, а также поставками зерна и удобрений в мире. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил в интервью РИА Новости представитель Кремля, вопрос о том, что угроза продовольственного кризиса в мире якобы является «ответом» Москвы на действия Запада, ставить «абсолютно неправильно».

«Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия категорически отвергает обвинения в краже зерна с Украины.