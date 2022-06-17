День без турникетов посвятят Московской неделе моды
Москва, 17 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В столице очередную акцию «День без турникетов» посвятят Московской неделе моды, сообщается на портале мэра столицы.
С 20 по 26 июня для всех желающих в компаниях и на предприятиях фешен-индустрии проведут бесплатные экскурсии. Участники познакомятся с процессом производства одежды и обуви, ювелирных изделий и т. д.
Также состоится круглы стол «Трансформация мировых недель моды в XXI веке — как экономика, ускорение технического прогресса, современная культура и непредсказуемые изменения в мире влияют на события в индустрии моды».
Как сообщало ИА REGNUM, для участия в Московской неделе моды подали заявки подали около 900 дизайнеров из 79 городов России.
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