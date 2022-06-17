Маранелло, Италия, , 08:57 — REGNUM Компания Ferrari обнародовала планы по переводу 80% своего производства на полностью электрические или гибридные автомобили к 2030 году. Это серьезное изменение для культовой марки, известной своими мощными двигателями внутреннего сгорания, передает 17 июня агентство France-Presse.

Эмблема Ferrari

«Электрификация — это способ улучшить ходовые характеристики», — говорит новый генеральный директор Бенедетто Винья, представляя четырехлетний стратегический план на историческом заводе Ferrari в Маранелло на севере Италии.

План на 2022–2026 годы будет основан на выпуске новой продукции, включая первый 100-процентный электромобиль Ferrari, который будет представлен в 2025 году.

«Первый полностью электрический автомобиль Ferrari будет на 100% спортивным автомобилем», — заявил коммерческий директор Энрико Гальера в интервью AFP.

«Мы разработаем электрокар, который будет давать те же ощущения, что и при вождении (традиционного) Ferrari», — пообещал он, не раскрывая никаких технических деталей.

Итальянский производитель автомобилей класса люкс планирует расширить завод в Маранелло и открыть третью производственную линию для гибридных и электрических автомобилей.

Согласно плану, к 2026 году около 60% производства будут составлять полностью электрические или гибридные модели, а к 2030 году их доля возрастет до 80%.

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