Москва, 17 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. По меньшей мере 20,7 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, были эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки. Об этом заявил журналистам руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Кроме того, за 24 часа российскую границу пересекли 4154 личных автомобилей. По его словам, с начала специальной военной операции в Россию было эвакуировано 1 885 696 человек, включая 300 340 — детей, а в страну въехали 282 418 машин мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что граждане Украины, а также республик Донбасса, смогут остаться в России и после 17 августа даже если не будут иметь разрешительных документов.