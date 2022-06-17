Алтайский край, 17 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 17 июня сообщила некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 5-летний ребенок.

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трагедия случилась 13 июня 2022 года года в селе Таловка Змеиногорского района: мужчина, управляя личным автомобилем, сбил пятилетнего мальчика, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении. После ДТП виновник скрылся, а пострадавший ребёнок дальнейшем кончался.

По данным обстоятельствам Змеиногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное по п.«б» ч.2 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения»).

Прокурором поддержано ходатайство следствия об избрании в отношении гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, дороги для детей стали опаснее: показатель социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тысяч населения) для них увеличился на 5,3%, в каждом седьмом дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний, а всего за год МВД насчитало почти 20 000 таких ДТП, в которых погибли 762 и были ранены 21 936 несовершеннолетних.

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