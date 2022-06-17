Москва, , 08:53 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко, подписывавший Минские соглашения, исчерпывающим образом раскрыл причину нынешнего кризиса, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Эта причина — не в России. Она — в Украине, это раз. И она в тех самых европейских странах, которые восемь лет закрывали глаза на саботаж Минских соглашений Киевом, возлагая всю ответственность на Москву и не обращая внимания на разбомбленный Юго-Восток. Это два», — рассуждает Косачёв в телеграм-канале.

«Выбитые» Порошенко и действующим президентом Украины Владимиром Зеленским восемь лет — это тысячи выбитых жизней и миллионы искореженных судеб их сограждан, которые могли бы остаться в неразделенной Украине, если бы Минские соглашения были реализованы, отметил сенатор.

«Порошенко и Зеленский разрушили страну в угоду своим политическим амбициям. И это как никогда должно стать наконец-то ясным европейским лидерам, продолжающим садиться за один стол переговоров с Зеленским, бессмысленных и, судя по всему, безрезультативных. Если не считать «восстановление экономического роста и мощи вооружённых сил страны» а-ля Порошенко искомым результатом безответственной политики Запада на украинском направлении все последние восемь лет», — констатировал парламентарий.

В целом, по мнению Косачёва, будучи, по всей вероятности, не самым искушённым политиком, бывший президент Украины Порошенко феноменально подставил куда более искушённых лидеров Франции, Германии и Италии в самый день их визита в Киев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-президент Украины Порошенко заявил о том, что Минские соглашения ничего не значили для республики. По его словам, задача была отсрочить угрозу и выбить восемь лет на восстановление экономического роста и мощи вооружённых сил страны.