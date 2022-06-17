Грозный, 17 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Чечне 16 июня произошел пожар в многоэтажном доме в городе Грозном. Из огня были спасены три человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

23.mchs.gov.ru На пожаре

Информация о возгорании поступила в дежурную смену МЧС около 18:50. Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Каменщиков. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров. За полчаса пожарным удалось его потушить. Было спасено три человека.

«Благодаря оперативной работе сотрудников грозненского гарнизона пожарной охраны ГУ МЧС России по ЧР спасено три человека, в том числе двое детей. Пострадавших нет», — сообщили в спасательном ведомстве.