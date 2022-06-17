Пекин, 17 июня 2022, 08:53 — REGNUM В Китае 17 июня был спущен на воду третий авианосец, названный «Фуцзянь» в честь восточной провинции КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Авианосец ВМС Китая «Ляонин»
Авианосец ВМС Китая «Ляонин»

Корабль водоизмещением 80 тысяч тонн, строительство которого осуществляет Китайская государственная судостроительная корпорация, был спущен на воду в торжественной обстановке под звуки государственного гимна примерно в 11:00 по пекинскому времени (06:00 мск). По данным телеканала, строительство нового авианосца ведётся исключительно на основе китайских технологий, у него неядерная силовая установка.

Оба авианосца, входящие в состав ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), использовали в качестве основы недостроенный советский тяжёлый авианесущий крейсер «Варяг», приобретённый КНР у Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосец «Адмирал Кузнецов» вернётся в состав ВМФ России в первом квартале 2024 года.

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