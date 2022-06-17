Пекин, 17 июня, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий национальный авианосец, сообщило 17 июня Национальное телевидение КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что авианосец получил название «Фуцзянь» в честь восточной провинции КНР. Водоизмещение авианосца составляет 80 тыс. тонн, в ближайшее время он отправится в испытательное плавание.

Как сообщало ИА REGNUM, первый китайский авианосец «Ляонин» был построен на базе недостроенного советского авианесущего крейсера «Варяг», который был куплен Китаем у Украины. Второй авианосец «Шаньдун» Китай построил самостоятельно на базе первого.