Омск, , 08:52 — REGNUM Количество стобалльных работ после подведения итогов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике возросло в Омской области до 39. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в областном правительстве.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ЕГЭ по профильной математике в регионе 2 июня принял участие 4031 выпускник. Два человека — ученики городской гимназии № 64 и областного многопрофильного образовательного центра развития одарённости № 117 — получили по 100 баллов.

В ЕГЭ по математике базового уровня поучаствовало 4120 человек. Более 96% успешно справились с заданиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье 20 участников ЕГЭ получили 100 баллов по русскому языку.

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