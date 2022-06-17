Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM Житель села Энмелен на Чукотке Нотайван Эйненны убит во время выполнения боевой задачи возле населённого пункта Дубровное на Украине. Об этом написал 17 июня в своём телеграм-канале исполняющий обязанности главы Провиденского городского округа Евгений Подлесный.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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«Военнослужащий погиб 19 апреля в ходе выполнения боевой задачи на территории ЛНР и ДНР при ведении наступательных действий в районе н. п. Дубровное и отражении контратаки противника, осуществляя прикрытие личного состава подразделения, получил осколочные ранения, не совместимые с жизнью…» — написал Евгений Подлесный.

Он подчеркнул, что Нотайван был очень веселым, добрым, трудолюбивым, вежливым, отзывчивым, был главной опорой в семье для матери, младших братьев и сестры, верным другом и товарищем.

«Отважный, смелый, и в тоже время спокойный и рассудительный. Молодой человек отдал свою жизнь за мирное небо над нашей Родиной и спокойную жизнь без национализма. отайван навсегда останется в памяти земляков мужественным человеком, с честью и достоинством выполнившим свой воинский долг. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Невосполнимая утрата… Вечная память герою!» — отметил и. о. главы Провиденского городского округа.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое военнослужащих из Сахалинской области погибли, защищая Донецкую и Луганскую Народные Республики в ходе специальной операции. Убиты младший сержант Виталий Яковлев из Шахтёрска и ефрейтор Насратулло Азизов из Южно-Сахалинска.