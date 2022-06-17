Военнослужащий с Чукотки погиб в бою в ходе спецоперации
Южно-Сахалинск, 17 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Житель села Энмелен на Чукотке Нотайван Эйненны убит во время выполнения боевой задачи возле населённого пункта Дубровное на Украине. Об этом написал 17 июня в своём телеграм-канале исполняющий обязанности главы Провиденского городского округа Евгений Подлесный.
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Он подчеркнул, что Нотайван был очень веселым, добрым, трудолюбивым, вежливым, отзывчивым, был главной опорой в семье для матери, младших братьев и сестры, верным другом и товарищем.
Как сообщало ИА REGNUM, двое военнослужащих из Сахалинской области погибли, защищая Донецкую и Луганскую Народные Республики в ходе специальной операции. Убиты младший сержант Виталий Яковлев из Шахтёрска и ефрейтор Насратулло Азизов из Южно-Сахалинска.