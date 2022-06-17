Симферополь, 17 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Киевским боевикам не стоит даже смотреть в сторону полуострова Крым. Об этом 17 июня заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Ничего у них не получится. Зря они себя тешат и заводят мыслью о Крыме. Пока они надумают только посмотреть в нашу сторону, наверное, уже и Киев будет рукоплескать российскому флагу над зданием администрации президента Украины», — сказал он, комментируя слова украинского генерала Дмитрия Марченко о том, что Крымский мост якобы станет первой целью для поражения при получении киевским режимом от США вооружений для этого.

Также Фикс подчеркнул, что армия Украины может только прикрываться мирными жителями во время боевых действия и осуществлять бомбардировки родильных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя агрессивные заявления Киева о якобы возможности нанесения им удара по Крымскому мосту, заявил, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами, принимающихся российскими военными.