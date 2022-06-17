Ижевск, 17 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 17 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 33 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 115 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 167 249 случаев заражения коронавирусом, из них 20 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 15 новых случаев заражения. В числе новых носителей вируса два несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4045 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы пять человек, накануне в больницу попали также пять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 802 человека, 31 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, десять человек — в тяжелом состоянии, из них четыре пациента подключены к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 16 июня в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 698 370 человек. Второй компонент препарата получили 558 312 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 163 814 жителей республики.