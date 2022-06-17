Гагра, Абхазия, 17 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания 16 июня впервые после своего избрания в 2020 году выступил с посланием к Народному собранию (парламенту). Об этом сообщает агентство «Апсадгьыл-инфо».

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«Я ранее не представлял послание, поскольку страна столкнулась с незнакомой нам эпидемией коронавирусной инфекции. И все наши силы были направлены на организацию противостояния болезни», — сказал Бжания.

Он добавил, что ранее в истории республики были случаи, когда президент не выступал с посланием парламенту без видимых на то причин.

В послании Бжания сообщил, что на борьбу с коронавирусной инфекцией было потрачено 1,018 млрд рублей с начала пандемии до 1 июня 2022 года. ВВП в 2021 году достиг 37,8 млрд рублей, что на 20% больше чем в 2020 году.

Средний доход на душу населения в 2021 году составил 12,88 тыс. рублей. Средняя заработная плата одного работающего — 18,586 тыс. рублей. Бжания также напомнил, что государственный бюджет Абхазии сильно зависит от финансовой помощи России.

Бжания отметил, что в стране много проблем, которые мешают развитию экономики: дефицит высококвалифицированной рабочей силы, проблемы с энергоснабжением, безработица, теневая экономики, ограниченность сбыта продукции и другие.

Стоит отметить, что председатель Абхазского народного движения (АНД), лидер объединенной оппозиции Адгур Ардзинба более двух недель добивался, чтобы Бжания выступил с ежегодным посланием, которое предусмотрено конституцией республики. Лидер АНД обратился в прокуратуру, но там отказались давать оценку действиям президента. После этого Ардзинба обратился в парламент.