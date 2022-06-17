Симферополь, , 08:56 — REGNUM Идеи украинских военных об атаке на крымские объекты бесплодны, у них ничего не выйдет. Об этом первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил 17 июня РИА Новости.

Ефим Фикс Rk.gov.ru

По его словам, ничего у ВСУ не получится, ведь они могут лишь прикрываться гражданским населением и бомбить роддома. Зря они себя тешат и заводят мыслью о полуострове.

«Пока они надумают только посмотреть в нашу сторону, наверное, уже и Киев будет рукоплескать российскому флагу над зданием администрации президента Украины», — сказал Фикс.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко ранее заявил, что Крымский мост будет целью номер один для поражения, если западные страны поставят Киеву соответствующее вооружение. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти угрозы бесполезными фантазиями, воплощения которых не допустят российские войска.

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