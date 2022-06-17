Оренбург, , 08:46 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области с местного жителя взыскано 5,6 млн рублей, которые были получены незаконно. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Деньги

В ведомстве отметили, что вступило в законную силу решение суда по иску прокурора о взыскании с осужденного суммы коммерческого подкупа. Выполняя управленческие функции в частной компании, мужчина незаконно получал деньги от представителей семи фирм для совершения действий в их интересах. Общая сумма взяток составила свыше 5,6 млн рублей.

«Каждый факт передачи денежных средств является ничтожной сделкой, в связи с чем прокурор обратился в суд с иском, в котором просил применить последствия недействительности ничтожных сделок и обратить незаконно полученные денежные средства в собственность государства», — сказали в прокуратуре.

Суд первой инстанции постановил взыскать с осужденного сумму коммерческого подкупа. Апелляционным определением Оренбургского областного суда решение оставлено без изменения и вступило в законную силу.