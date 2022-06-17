Октябрьский район, Приморский край, 17 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Приморье продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» — в поселке Липовцы Октябрьского округа реконструируют площадь. Появление комфортной зоны отдыха стало возможно благодаря выбору жителей в ходе онлайн-голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Администрация Октябрьского округа Приморского края Ремонт площади

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На площади уже разбиты новые клумбы, подготовлено основание для асфальтирования тротуаров и установки скамеек в специальных «карманах», установлены столбы освещения.

Построят сцену — основание для конструкции уже готово, смонтируют видеонаблюдение, высадят хвойные и лиственные породы деревьев.

«Площадь любого населенного пункта — лицо, которое должно быть привлекательным, комфортным, современным. Нацпроект даёт возможность обновлять, приводить в порядок устаревшие скверы, парки, площади. Немаловажно, что власти на местах прислушиваются к мнению жителей. Да и активность населения в голосовании за объекты благоустройства помогает реализации нацпроекта. Города и посёлки обретают новый облик, преображаются, люди получают комфортные зоны отдыха и развлечений», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, благоустройством площади Широкова для установки стелы в Костроме займётся местная компания ООО «Дорстрой-44». Ранее она приводила в порядок костромские дворы по национальному проекту «Жильё и городская среда», выигрывала закупки по ремонтам и содержанию дорог в Буе, Ивановской области.