Тбилиси, 17 июня 2022, 16:24 — REGNUM Заместитель председатель Сейма Польши Малгожата Госевская намерена навестить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает 17 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».
Пока не известно, разрешат ли Госевской грузинские власти встретиться с Саакашвили в медицинской клинике, где тот сейчас находится. Однако, Госевская намерена в рамках своего визита провести беседы с представителями грузинского правительства и убедить их отпустить Саакашвили в Польшу на лечение.
«Эта госпожа — очень известная политический фигура, заслуженная, влиятельная. Конечно, одним из главных вопросов будет вопрос о моем сыне», — сказала мать Саакашвили Гиули Аласания.
Напомним, что из-за своих антироссийских высказываний и тесных связей с украинскими нацистскими группировками Госевской с 2019 года запрещён въезд на территорию России.