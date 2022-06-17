Джакарта, , 08:45 — REGNUM В общей сложности 63 дома в индонезийской провинции Южный Сулавеси повредил торнадо, сообщает CNN Indonesia.

Торнадо NOAA Photo Library

Один местный житель скончался в результате стихийного бедствия.

Команда спасателей помогает эвакуировать упавшие деревья, в том числе готовит логистику временной помощи для пострадавших жителей.

В настоящее время координирует действия с местным правительством по подготовке эвакуации жителей, пострадавших от торнадо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии хотят, чтобы число туристов в Энде, провинции Восточная Нуса-Тенггара, достигали 200 тысяч человек в год.

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