Нью-Йорк, США, , 08:44 — REGNUM Генеральному директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску предъявили иск на 258 миллиардов долларов, сообщает 17 июня Reuters. Инвестор, вложившийся в криптовалюту Dogecoin, обвинил его в раскрутке финансовой пирамиды.

Илон Маск Heisenberg Media

В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, истец Кит Джонсон обвинил Маска, Tesla Inc и SpaceX в том, что они разрекламировали Dogecoin и подняли его цену только за тем, чтобы его обрушить.

«Ответчики знали с 2019 года, что Dogecoin не имеет никакой ценности, но все же продвигали Dogecoin, чтобы получить прибыль от его продажи, — говорится в иске. — Маск использовал свое положение самого богатого человека в мире для того, чтобы оперировать и манипулировать пирамидой Dogecoin ради прибыли, известности и развлечения».

В иске также подобраны комментарии инвестора Уоррена Баффета, основателя Microsoft Билла Гейтса и других лиц, ставящих под сомнение ценность криптовалюты.

Компании Tesla, SpaceX и адвокат Маска пока не ответили агентству на просьбу прокомментировать иск.

Также пока неясно, какие конкретные данные имеются у адвокатов Джонсона, доказывающие, что Dogecoin ничего не стоит, а ответчики создали финансовую пирамиду.

Джонсон требует возмещения ущерба в размере 86 млрд долларов — на столько упала рыночная цена Dogecoin с мая 2021 года — и хочет, чтобы суд утроил эту сумму.

Он также просит, чтобы Маску и его компаниям запретили рекламировать Dogecoin, а суд объявил, что спекуляции Dogecoin являются азартной игрой в соответствии с федеральным и нью-йоркским законодательством.

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