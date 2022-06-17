Шагонар, Тува, , 08:44 — REGNUM В Туве следователи организовали проверку по факту падения ребёнка из окна на пятом этаже. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл вечером 16 июня в городе Шагонар.

Окно МВД

По предварительным данным, в тот день ребёнок возрастом 1 год и 9 месяцев находился в квартире с матерью, которая после распития алкоголя уснула.

«В это время оставшийся без присмотра ребёнок забрался на открытое окно и выпал с высоты пятого этажа. Ребёнка заметили прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

Потерпевшего доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое. В рамках проверки сотрудники СК намерены установить все обстоятельства произошедшего.

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