Калуга, 17 июня 2022, 10:17 — REGNUM На территории особой экономической зоны «Калуга» планируется строительство завода по производству сжиженных и криогенных газов площадью не менее 15,5 тыс. кв. метров, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области
Новый завод позволит производить собственную продукцию: до 76 тонн жидкого кислорода, до 13 тонн жидкого азота, до 2 тонн жидкого аргона в сутки. Производимые газы широко используются в металлургической, нефтехимической и других видах промышленности, а также в медицине и коммунальном хозяйстве. В строительство предприятия предполагается вложить порядка 2,2 млрд рублей инвестиций, создать 25 рабочих мест.
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