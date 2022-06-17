Калуга, , 10:17 — REGNUM На территории особой экономической зоны «Калуга» планируется строительство завода по производству сжиженных и криогенных газов площадью не менее 15,5 тыс. кв. метров, сообщили 17 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

На территории ОЭЗ «Калуга» планируется строительство завода по производству сжиженных и криогенных газов Пресс-служба правительства Калужской области

Новый завод позволит производить собственную продукцию: до 76 тонн жидкого кислорода, до 13 тонн жидкого азота, до 2 тонн жидкого аргона в сутки. Производимые газы широко используются в металлургической, нефтехимической и других видах промышленности, а также в медицине и коммунальном хозяйстве. В строительство предприятия предполагается вложить порядка 2,2 млрд рублей инвестиций, создать 25 рабочих мест.

«Сейчас на рынке технических газов правят бал иностранцы. Открытие таких предприятий в России — защита национальных интересов страны. И очень хорошо, что в Калужской области появится собственное производство, добывающее столь ценные и экономически востребованные ресурсы», — отметил губернатор Владислав Шапша.

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