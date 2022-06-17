Москва, , 08:43 — REGNUM По итогам дня 16 июня нефть марки Brent подорожала на 0,2%, до $119,08 за баррель. Цена стабилизировалась в районе $120, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Продолжение восходящего движения сдерживается укреплением доллара и ожиданиями дальнейшего повышения ставок ФРС США. Фьючерсы на ставки указывают на повышение ставки в июле на 75 б. п. с вероятностью 85%.

Запрет на импорт из России в ЕС лишь ускоряет перераспределение торговли нефтью и нефтепродуктами. Замена европейских покупателей на азиатских проходит успешно.

Текущая коррекция носит локальный характер. По-прежнему ожидается возобновления роста в направлении пиков года, учитывая перспективы усиления спроса в США и Азии.

Сегодня, 17 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $119,28. Перед выходными неплохо закрепиться в зоне $124-125 за баррель. После нее покупатели смогут брать курс к уровню $130.

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