Берлин, 17 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Украинское агентство УНИАН высмеяло приехавшего с визитом в Киев 16 июня канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Как написал автор сообщения, главу правительства Германии нужно было в шутку оставить после приезда на вокзале, пообещав прислать за ним такси чуть позже.

«Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Зеленский говорит: «Должно быть в конце месяца. Или осенью», — говорится в сообщении в телеграм-канале агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине еще шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок CAESAR.