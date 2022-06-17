Уфа, , 08:44 — REGNUM Советник юстиции Евгений Гуслов назначен на должность Башкирского природоохранного межрайонного прокурора сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Форма прокурора Vsemetri.com

Сообщается, что соответствующий приказ 14 июня 2022 года подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

Отмечается, что Гуслов родился в 1983 году в городе Томске, в 2005 году стал выпускником Томского государственного университета по специальности «юриспруденция». В июне 2005 году был принят на службу в органы прокуратуры Томской области. Весной 2019 года был назначен на должность заместителя прокурора Молчановского района Томской области.

Сообщается, что он не раз поощрялся приказами Генерального прокурора России и прокурора Томской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей.