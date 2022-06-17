Назарово, Красноярский край, , 08:38 — REGNUM Уголовное дело о халатности должностных лиц при благоустройстве территории сквера возбуждено в городе Назарове Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Уточняется, что дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») возбуждено на основании материалов, предоставленных краевой прокуратурой, в отношении неустановленных должностных лиц МБУК «КДЦ Юбилейный».

По данным следствия, в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в апреле 2021 года между МБУК «КДЦ Юбилейный» (заказчик) и подрядной организацией был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории сквера им. М. А. Ладыниной в Назарове в 2020–2021 году. Сумма контракта превысила 59 млн рублей.

В ходе выполнения работ подрядчик без заключения дополнительного соглашения и корректировки сметной стоимости произвёл замену марки опор освещения и светильников. В сентябре 2021 года неустановленные должностные лица КДЦ, зная о замене строительных материалов, подписали акты о приёмке выполненных работ. В них были внесены данные об использовании опор освещения и светильников, запланированных сметным расчётом, а не использованных фактически.

На основании подписанных документов из городского бюджета на счёт подрядной организации перечислили более 59 млн рублей, без учёта корректировки сметной стоимости фактически заменённых материалов. В итоге разница стоимости выполненных работ составила более 2 млн рублей. Муниципальному бюджету причинён материальный ущерб на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детского сада в селе Матвеевка Хабаровского края.

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