Нижнеломовский район, Пензенская область, , 08:42 — REGNUM В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло столкновение автомобиля DAF со стоявшим на дороге бензовозом на базе автомобиля МАЗ. Во факту ДТП проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около 16:50 (мск) 15 июня на 536-м километре федеральной автодороги «Урал» М-5, на котором велись дорожные работы. Предположительно, автомобиль DAF под управлением 53-летнего жителя города Самары столкнулся со стоявшим на правой стороне дороги по ходу движения бензовозом. В результате ДТП из резервуара бензовоза разлилось и загорелось топливо. В пожаре погиб водитель большегруза. В больницу госпитализировали дорожного рабочего, который находился в непосредственной близости от места аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 24 мая в Пензе в дорожной аварии с участием машины скорой помощи пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

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