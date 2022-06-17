Нижнеломовский район, Пензенская область, 17 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло столкновение автомобиля DAF со стоявшим на дороге бензовозом на базе автомобиля МАЗ. Во факту ДТП проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 16:50 (мск) 15 июня на 536-м километре федеральной автодороги «Урал» М-5, на котором велись дорожные работы. Предположительно, автомобиль DAF под управлением 53-летнего жителя города Самары столкнулся со стоявшим на правой стороне дороги по ходу движения бензовозом. В результате ДТП из резервуара бензовоза разлилось и загорелось топливо. В пожаре погиб водитель большегруза. В больницу госпитализировали дорожного рабочего, который находился в непосредственной близости от места аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вечером 24 мая в Пензе в дорожной аварии с участием машины скорой помощи пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

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