Иркутск, , 08:37 — REGNUM В Приангарье 20 участников ЕГЭ получили 100 баллов по русскому языку, сообщает 17 июня телеграм-канал правительства Иркутской области.

Экзамен Yarregion.ru

Известно, что такой результат получили девять иркутских выпускников (СОШ №1,3,19, 32, гимназия № 25, лицей ИГУ, лицей № 3, гимназия № 2), пять из Ангарска (СОШ № 10 и 27, гимназия № 8), два выпускника из Иркутского района (Большереченская и Пивоваровская СОШ) и два из г. Усть-Илимска (СОШ № 9 и экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс). По одному стобалльнику в Нижнеилимском (Железногорская СОШ) и Тайшетском (Квитокская СОШ) районах.

Всего ЕГЭ по русскому в регионе сдавали более 13 тысяч ребят. Абсолютное большинство справились с заданиями, 2263 участника получили 80 и более баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ максимальный, 100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку в 2022 году показали 2364 участника, а по профильной математике — 579 человек.

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