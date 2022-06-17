Пермь, 17 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Перми иностранец испытал трудности при вылете на Родину — в Узбекистан. Мужчина не смог покинуть Россию, как планировал, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

(сс) ThePixelman Самолет

В аэропорту Перми мужчину остановили таможенники. Они заявили, что за иностранцем числится судебная задолженность, и, пока он не исполнит свои обязательства, за пределы страны его не выпустят.

Из аэропорта трудовой мигрант сразу отправился в отдел судебных приставов. Он погасил задолженность. Запрет на выезд из России был снят.

Стоит отметить, ранее суд оштрафовал гражданина Узбекистана на 30 тысяч рублей за совершение административного правонарушения по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Кроме того, за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом 60-дневный срок неплательщику был начислен исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.