Краснодар, , 08:35 — REGNUM В Краснодарском крае состоялся суд над двумя жителями Чечни, которых обвиняли в похищении девушки в станице Пластуновской. Динской районный суд признал их виновными и отправил в колонию-поселение на три года и три месяца каждого, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Похищение Цитата из к /ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Из подробностей дела известно, что преступление было совершено 10 ноября 2020 года. Двое молодых людей из Чечни, заметившие на остановке общественного транспорта привлекательную девушку, пригласили её покататься на машине. После того как она ответила отказом, злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили её сесть в машину и выпить две таблетки сильнодействующего вещества, после чего повезли её в город Котельниково Волгоградской области.

Однако потерпевшей удалось спрятать таблетки и связаться по телефону со своими родными, сообщив о происходящем. В результате вовремя принятых мер похитителей задержали в городе Сальске Ростовской области.

В ходе суда лишь один из злоумышленников сознался в совершенном преступлении, второй своей вины не признал.