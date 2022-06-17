Москва, , 08:35 — REGNUM Рублевые пары 16 июня показали смешанную динамику. Рубль подорожал против доллара и евро, подешевел по отношению к британскому фунту, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль на 0,81%, до 56,50 руб., евро/рубль — на 1,31%, до 59,01 руб., фунт/рубль — на 2,67%, до 72,89 руб.

Торги на Московской бирже открылись спокойно. В течение дня пара доллар/рубль торговалась спокойно и крутилась вокруг уровня 56,75 рубля.

Потери рубль понес против фунта на решения Банка Англии повысить ставку на 25 б. п. до 1,25%. Объем выкупа активов составил 866 млрд фунтов.

Заявления представителей финансовых властей, прозвучавшие на экономическом форуме ПМЭФ, тоже не смогли повлиять на динамику курса рубля.

Бычий тренд остается сильным. Он немного ослаб, но развернуть не удаётся. Рубль не торопится сдавать позиции.

Дисбаланс спроса и предложения обеспечивает ему хорошую поддержку. Дополнительная поддержка исходит от налогового периода, который стартовал с 15 июня.

На ПМЭФ глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим.

Возможно, это был ответ тем, кто хочет ослабления рубля до 70 рублей и выше. Также она сказала, что не будет запрета на хождение доллара, евро и других валют в России.

Сегодня, 17 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 119,28. Рост нефтяных котировок сдерживается укреплением доллара. Общий настрой по нефти сохраняется на рост.

Высокие цены на нефть генерируют выручку экспортёрам, которая потом направленная на валютный рынок. Хоть продажу валютной выручки отменили, экспортеры все равно стараются не держать валюту на счетах, чтобы не заблокировали.

Сегодня поддержкой выступает уровень 55,50 руб. и чувствуется, что она не устоит в налоговый период. С низким спросом на валюту сохраняются риски ослабления доллара до 53 рублей. А где 53 рублей, там и 50 рублей.

Для роста пары доллар/рубль нужно ожидать восстановления спроса на импорт и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом.

Читайте также: Повышение ставки ФРС США не остановило укрепление рубля