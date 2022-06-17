Иркутск, 17 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. За сутки 16 июня в Иркутской области произошло 17 пожаров, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

ИА REGNUM Пожар

В посёлке Западном Иркутского района во время пожара в бане пострадал ребенок. В ночь на 17 июня в посёлке Большая Черемшанка Усольского района при пожаре в частном доме погибла женщина. Дознаватели МЧС России установили причины трагических пожаров.

Всего с начала 2022 года в Приангарье зарегистрировано 3496 пожаров, 107 человек погибли на пожарах, 102 человека получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Магистральном Казачинско-Ленского района уже третью неделю продолжается работа по ликвидации пожара на свалке отходов лесопиления.

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