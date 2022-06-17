Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM Врачи в Бурятии фиксирует рост активности клещей. В инфекционную больницу Улан-Удэ в последнее время ежедневно обращаются до 30 пациентов после нападений членистоногих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медицинского учреждения.

Клещ Andy Murray

По словам главврача Татьяны Сымбеловой, на сегодняшний день в больнице лечатся семь человек с клещевыми инфекциями.

«Два пациента находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один подключен к искусственной вентиляции легких и прогноз у него сомнительный. Мы бьёмся за её жизнь, но ситуацию усугубляет возраст пациента, позднее обращение и отсутствие вакцинации», — отметила она.

Из числа обратившихся прививку имеют лишь 2%. В связи с этим медики призвали жителей вакцинироваться от клещевого энцефалита. По данным больницы, в 2022 году республика приобрела 153 тыс. доз вакцины, которые доступны в любой поликлинике Бурятии.

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