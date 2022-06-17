Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Украина не стоит ядерной войны и потому странам Запада не нужно передавать киевскому режиму ядерное оружие. Такое мнение 17 июня высказал экс-помощник президента Рональда Рейгана — Дуг Бэндоу — в своей статье для издания The American Conservative.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как считает бывший помощник Рейгана, Вашингтону нужно максимально возможно быстро положить конец конфликту на Украине.

При этом Бэндоу отмечает непомерные запросы киевского режима, требующего у стран Запада все более современные виды вооружений, в то время, когда непонятно, смогут ли киевские боевики с их помощью противостоять Вооруженным силам России.

Также экс-помощник американского президента обратил внимание на призыв депутата европарламента Радослава Сикорского передать Киеву ядерное оружие из-за того, что Москва якобы «нарушила» Будапештский меморандум.

«Шанс Украины давно упущен. Да никто и не предлагал Киеву ядерное оружие в преддверии российской кампании — это наверняка бы усугубило кризис и ускорило вторжение Москвы. Сделать это сегодня, когда ужасный конфликт уже бушует — превратить его в настоящую катастрофу», — написал он в своем материале.

Кроме того, Бэндоу указывает, что в свое время ядерное оружие было сдерживающей силой в отношениях СССР и США, однако при открытом конфликте оно бы сильно способствовало угрозе начала ядерной войны.

Помимо этого, бывший помощник Рейгана добавил, что странам Запада нужно в скорейшем времени закончить этот конфликт, так как он является угрозой и для США, и для Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что В ходе своего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе общения «за закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.