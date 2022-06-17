Вашингтон, 17 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Украина не стоит ядерной войны и потому странам Запада не нужно передавать киевскому режиму ядерное оружие. Такое мнение 17 июня высказал экс-помощник президента Рональда Рейгана — Дуг Бэндоу — в своей статье для издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как считает бывший помощник Рейгана, Вашингтону нужно максимально возможно быстро положить конец конфликту на Украине.

При этом Бэндоу отмечает непомерные запросы киевского режима, требующего у стран Запада все более современные виды вооружений, в то время, когда непонятно, смогут ли киевские боевики с их помощью противостоять Вооруженным силам России.

Также экс-помощник американского президента обратил внимание на призыв депутата европарламента Радослава Сикорского передать Киеву ядерное оружие из-за того, что Москва якобы «нарушила» Будапештский меморандум.

«Шанс Украины давно упущен. Да никто и не предлагал Киеву ядерное оружие в преддверии российской кампании — это наверняка бы усугубило кризис и ускорило вторжение Москвы. Сделать это сегодня, когда ужасный конфликт уже бушует — превратить его в настоящую катастрофу», — написал он в своем материале.

Кроме того, Бэндоу указывает, что в свое время ядерное оружие было сдерживающей силой в отношениях СССР и США, однако при открытом конфликте оно бы сильно способствовало угрозе начала ядерной войны.

Помимо этого, бывший помощник Рейгана добавил, что странам Запада нужно в скорейшем времени закончить этот конфликт, так как он является угрозой и для США, и для Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что В ходе своего визита на Украину канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе общения «за закрытыми дверями», возможно, убеждали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.