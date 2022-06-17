Москва, 17 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение пересадить всех госслужащих на отечественные автомобили и рассказал о своей первой машине — ВАЗ-2107. Свой комментарий он опубликовал 17 июня в телеграм-канале.

Special.goverment.ru Дмитрий Медведев

Медведев вспомнил, что примерно в 1995 году стал обладателем белых «Жигулей» седьмой модели. Машина стоила около $5 тыс., что по тем временам было немаленькой суммой.

Машина считалась неплохой, отметил он. Сейчас «Лада» подорожала, но и доллар уже не тот.

Позднее Медведев продал машину примерно втрое дешевле. А в 2008 году, когда был президентом России, получил предложение выкупить её, «вдрызг убитую», уже за $15 тыс.

«Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам — только «Лады», — написал Медведев и добавил улыбающийся смайлик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов предложил пересадить всех чиновников на «Лады», чтобы поддержать автопром. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что «готов ко всему».

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