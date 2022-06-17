Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме. Об этом 17 июня сообщила пресс-службе президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Касым-Жомарт Токаев по приглашению (президента России) Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Токаев проведет двусторонние встречи с главой Татарии Рустамом Миннихановым и главой Башкирии Радием Хабировым.

Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным, заключили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Деловая программа традиционно посвящена глобальной и российской экономикам, социальным вопросам, развитию новых технологий, науке и «зеленой» повестке. Всего принять участие в форуме планируют представители из 115 стран и территорий. Ожидается, что за четыре дня мероприятие посетят около трех тысяч предпринимателей.