Бостон, США, , 08:32 — REGNUM Самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признан защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Об этом 17 июня сообщается на сайте лиги.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

В шестом матче серии с «Бостон Селтикс» Карри набрал 34 очка. В среднем в финальной серии он набирал 31,2 очка и делал шесть подборов и пять передач за матч.

34-летний Карри впервые признан самым ценным игроком финала плей-офф НБА. Ранее его дважды признавали MVP регулярного чемпионата (2015, 2016).

В 2009 году Карри был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА под общим седьмым номером. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Голден Стэйт» одержал победу над «Бостоном» в шестом матче финала со счётом 104:94 и в седьмой раз выиграл плей-офф НБА.

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